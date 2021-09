Verifica green pass per la scuola, al debutto la piattaforma vigila-certificati

Per controllare velocemente la validità dei green pass del personale scolastico, il ministero dell’istruzione ha messo in campo una piattaforma a cui il preside o un suo delegato accede il sistema informativo già in uso: seleziona la propria scuola e visualizza l’elenco dei pass attivi e non attivi. Ogni dirigente ha accesso alla schermata della propria scuola e di quelle in cui dovesse essere reggente. Il sistema è stato approvato dal Garante della privacy perché non fornisce informazioni al di là di “accesso acconsentito” o negato. Molti presidi oggi, già dalle 7, saranno davanti al pc per vedere se funziona con la paura che, nell’ora di punta, possa andare in tilt.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Settembre 2021, 08:22

