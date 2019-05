Vergato, letame sulla statua 'satanica'. Il finto esorcista cacciato dal paese: cosa sta succedendo

Verona, incidente choc: auto tagliata in due dal guardrail, 22enne muore nella sua Punto‚Äč

Dalle polemiche alle tensioni in piazza: non sono mancati momenti di scontro oggi a, il piccolo Comune finito in mezzo ad una vera e prop ria bufera per laesposta pochi giorni fa. La statua, raffigurante un, secondo molti in realtà rappresenta il diavolo e per questo non sono mancate le polemiche. Nella scorsa notte, duehanno colpito il piccolo centro di Vergato e questa mattina ci sono stati momenti di tensione anche per la presenza di un sedicente esorcista,, detto Vichingo., la scorsa notte, ignoti hanno ricoperto dila base della statua della discordia, realizzata da Luigi Ontani, e anche la soglia della porta d'ingresso del municipio. La statua 'satanica' era finita anche nel mirino del senatore leghista Simone Pillon e questa mattina, come già annunciato qualche ora prima, in piazza a Vergato ha fatto la sua comparsa, sedicente diacono esorcista e pronipote di Benito Mussolini, oltre che ex concorrente dell'Isola dei Famosi. L'uomo, da sempre vicino a posizioni di estrema destra e ultraclericali, aveva annunciato di voler compiere undavanti alla statua della discordia.I cittadini di, compreso il sindaco Massimo Guidi, si sono subito ribellati alla presenza di Davide Fabbri. Il 'Vichingo', infatti, si era presentato con tanto di Bibbia e crocefisso in mano, ma non ha ricevuto la più felice delle accoglienze. «Vattene, il paese non ti vuole!», le grida dei cittadini, seguite anche da qualche spintone. La situazione è tornata presto alla normalità grazie al tempestivo intervento dei carabinieri.