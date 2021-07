VerificaC19, l'app per controllare la validità del Green Pass. Multe dai 400 ai 1.000 euro

L'obbligatorietà del Green Pass per accedere e praticare una serie di attività (come spettacoli, bar, cinema e palestre) partirà il 6 agosto. Per verificare la validità e autenticità della certificazione, il ministero della Salute - tramite Sogei - ha sviluppato l'app di VerificaC19.

I "controllori" dell'App saranno le forze dell'ordine, ma anche i gestori di locali, ristoranti, palestre e musei e chiunque erogherà un servizio per cui è richiesto il Green Pass. Per i trasgressori le multe vanno dai 400 ai 1.000 euro (sia per il cliente che per l'esercente) e per ulteriore violazione è prevista la chiusura dell'esercizio fino a dieci giorni.

Come funzionerà l'app di verifica?

Basterà inqudrare il QR code con l'app che, leggendo il codice, ne estrarrà le informazioni utili per procedere col controllo di autenticità attraverso l'app della firma digitale. Di seguito, l'app mostrerà graficamente al verificatore l'effettiva autenticità e validità del Green Pass grazie alla spunta verde che comparirà sullo schermo, in caso contrario si vedrà una X rossa.

Dall'app risulternno i dati sensibili del vaccinato che, per confermare la sua identità, mostrerà un documento di identità valido. L'app non memorizzerà i contenuti del Green Pass per garantire la massima privacy.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Luglio 2021, 13:40

