Vera è in coma in Inghilterra. Famiglia disperata: «Non la cureranno più gratis, aiutateci a farla tornare in Italia»

Martedì 27 Agosto 2019, 18:52

Sie viene ricoverata inma ora non le daranno più cure gratis.enne Messinese, si trova da luglio ricoverata presso l'ospedale di Birmingham dove stava lavorando. La donna si è sentita male ed è stato necessario il trasporto nel nosocomio inglese dove però ora fanno sapere cheVera, la cui famiglia sarà costretta a spendere cifre molto alte.I costi per il suo rientro in Italia però sono altrettanto alti e la famiglia non può permetterseli, così è stata avviata una raccolta fondi per permettere a Vera di essere curata presso l'ospedale di Brescia, vicino ai suoi cari. Le sue condizioni sono ancora molto gravi, ma stabili, almeno per poter essere trasportata.La famiglia ha chiesto aiuto a tutta la comunità, e non solo. La gazzettajonica.i t spiega che la raccolta si trova presso il negozio Metropolitan in via Regina Margherita 193 a Santa Teresa di Riva, altrimenti è possibile versare un contributo su una carta prepagata PostePay. I messinesi stanno rispondendo con generosità, dando vita a una serie di iniziative, lo stesso ricavato della partita di pallavolo della città verrà devoluto in beneficenza.