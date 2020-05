Venezia, due turiste in costume da bagno e senza mascherina: multa da 250 euro

Multate a Venezia, in fondamenta degli Ormesini, due donne in costume da bagno prive di mascherina intente a bere alcolici. Le due, una di 19 anni l'altra di 29, residenti in provincia di Vicenza e giunte a Venezia in treno, sono state entrambe sanzionate sul posto con 250 euro per la violazione dell'articolo 30 comma 1 del nuovo Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana, che vieta la circolazione in città in costume da bagno.

La pattuglia era giunta sul posto dopo la segnalazione secondo cui alcune persone in costume da bagno in procinto di tuffarsi. Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Maggio 2020, 20:06

