Venezia, turista cade dal ponte di Rialto per scattarsi un selfie IL VIDEO

E' caduta dal Ponte di Rialto, a Venezia, per farsi un selfie. Disavventura bagnata, ma non tragica - e sarebbe potuto esserlo - per una turista che mentre cercava di scattare il selfie perfetto, quello da super like, è piombata in acqua, nella città lagunare. E forse il video girato da qualche altro turista, ha avuto un effetto migliore di quel selfie, visto che ha fatto il giro del web. La turista si è sporta un po' troppo dalla balaustra ed è caduta in acqua.

Bagnata per un selfie

Per fortuna in quel momento non passavano imbarcazioni, traghetti o gondole altrimenti la caduta sarebbe potuto essere rovinosa. Nel filmato diffuso dalla pagina Facebook, Venezia non è Disneyland, non si vede il volo, ma la donna nuotare nelle acque fredde del canale, proprio al di sotto del noto ponte veneziano, mentre un tassista è pronto a prestare soccorso.

Ultimo aggiornamento: Sabato 19 Novembre 2022, 12:27

