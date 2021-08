Venezia, si tuffa dal ponte dell'Accademia. L'ira del sindaco: «Merita 10 giorni di carcere, chiedo i poteri penali»

Venezia torna a fare i conti con il turismo cafone, quello che usa le fondamenta come latrine, i campielli come bagnasciuga per rifinire l'abbronzatura e i ponti come trampolini per tuffi nei canali.

L'ultima prodezza è di un viaggiatore scozzese di Glasgow di 33 residente in Australia sorpreso dalle telecamere della Polizia Municipale a gettarsi alle 4 del mattino mezzo nudo dal Ponte dell'Accademia. Gli agenti lo hanno bloccato dopo che aveva effettuato probabilmente il secondo lancio in acqua mentre stava festeggiando la bravata con un gruppo di quattro francesi visibilmente alticci.

Per lui è scattato il daspo urbano: è stato invitato a fare le valige e ad allontanarsi dalla città, oltre a vedersi comminare una denuncia per pericolo alla navigazione. La riapertura della città lagunare al turismo sembra quest'ano aver dato una forte accelerata alle bravate dei visitatori, soprattutto nelle ore serali.

Alle fantasie carpiate degli ospiti sembra non esserci fine. Cinque anni fa finì in rianimazione un neozelandese ubriaco di 48 anni che ebbe la bella idea di lanciarsi a volo d'angelo dal Ponte di Rialto, salvo schiantarsi su un mototaxi che stava passando in quel momento, sfondando il parabezza dell'imbarcazione. Se nel 2020 gli agenti della Municipale avevano inflitto complessivamente 400 daspo urbani, quest'anno alla vigilia di Ferragosto siamo già a quota 460.

Episodi sempre più frequenti ai quali il sindaco Luigi Brugnaro vorrebbe porre un freno adottando misure più severe per i responsabili. «Chiedo i poteri penali al giudice di pace fino a 10 giorni di cella di sicurezza»: sollecita su Twitter il primo cittadino proprio sul caso del turista sorpreso a tuffarsi dal Ponte dell'Accademia. Lo scozzese se l'è cavata solo con l'allontanamento forzoso dalla città. «Di più non possiamo fare - conclude Brugnaro - abbiamo le mani legate»

