Venezia, struzzi a passeggio in centro: daspo ai proprietari sloveni

Venezia oltraggiata, anche gli struzzi nelle calli. Ai veneziani, abituati ormai a ogni genere di “ spettacolo ” lungo le calli, non sono comunque passati inosservati - e hanno sollevato reazioni tra il divertito e l'indignato - due esemplari di struzzi australiani, noti anche con il nome di 'nandù', affiancati da due accompagnatori stranieri, che questo pomeriggio hanno percorso il tragitto che porta dalla stazione di Santa Lucia a Rialto. Filmati e foto dell'inconsueta 'passeggiatà hanno iniziato a essere diffusi sui social media, in particolare dal gruppo «Venezia non è Disneyland». Alla Polizia locale nel frattempo sono arrivate decine di telefonate di residenti che chiedevano conto degli 'ospitì pennuti incrociati per strada.



Gli agenti sono così intervenuti ricostruendo la strada che i due uccelli rari hanno compiuto per arrivare in laguna, e multando i due proprietari - due cittadini sloveni - per intralcio alla circolazione e violazione del regolamento di igiene degli animali. Nei loro confronti è stato applicato anche il «Daspo urbano». Dai primi accertamenti, i due struzzi australiani sarebbero stati portati in centro storico da San Donà di Piave, per promuovere uno spettacolo circense, semplicemente facendoli salire su un treno regionale. Tra i video ve ne sono alcuni infatti che li immortalano lungo il corridoio di un convoglio. I due 'accompagnatorì si sono presentati alla biglietteria di San Donà e hanno acquistato un biglietto per sè e per gli animali, come è possibile per cani o gatti. Ovviamente senza specificare che invece si trattava di struzzi - tra l'altro senza guinzagli o 'museruolè per impedire colpi di becco - e quando sono saliti a bordo ormai era troppo tardi. Una volta arrivati a Venezia, i quattro con tutta calma si sono mescolati tra la folla che percorreva la città, e infine sono stati bloccati, multati e fatti rientrare nel primo pomeriggio. Giovedì 2 Gennaio 2020, 19:01

