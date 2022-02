Venezia si prepara al Carnevale. Torna Il Ballo del Doge: lo spettacolo della notte magica

Le finestre gotiche di Palazzo Pisani Moretta, con affaccio sul Canal Grande, torneranno a colorarsi dell’onirica magia dello spettacolo più sorprendente ed esclusivo del Carnevale Veneziano: Il Ballo del Doge. Antonia Sautter, anima e mente dell’intrigante evento artistico giunto quest’anno alla sua XXIX edizione, allestisce per i suoi ospiti un allegorico e suadente percorso dal buio alla luce, esortandoli ad affrontare il futuro con audacia, fiducia e allegria, guidati dalla carta del Jolly.

TORNA IL BALLO DEL DOGE

Nel protrarsi di questa tortuosa evoluzione della crisi pandemica, Antonia Sautter scioglie le riserve e conferma la sua decisione di alzare il sipario sulla nuova edizione del gala in costume d’epoca più sontuoso ed accattivante del Carnevale veneziano. La notte del 26 febbraio a Palazzo Pisani Moretta, torna l’incanto onirico della produzione artistica ideata dalla costumista ed imprenditrice veneziana: «Scegliere di rimettere in moto una produzione artistica complessa come Il Ballo del Doge, dopo la pausa forzata dello scorso anno e in questo periodo di grande incertezza, implica sicuramente un pizzico di follia». Ammette Antonia Sautter, chiarendo ulteriormente le ragioni della sua decisione, «in qualità di imprenditrice e costumista impegnata nella produzione di spettacoli artistici che promuovono l’alto artigiano 'Made in Venice', ritengo di dover dare un forte segnale di fiducia e rinascita alla mia città e ai tanti artigiani, artisti e tecnici dello spettacolo che collaborano con me da molti anni. Nell’assoluto rispetto delle norme e con minuziosa attenzione al benessere dei nostri ospiti, sono felice di dare al mondo dell’arte e dell’intrattenimento, che mi accompagna in questa avventura da lungo tempo ormai, un palcoscenico su cui tornare ad esibirsi».

La conferma che la XXIX edizione de Il Ballo del Doge si terrà in presenza segna, di fatto, la rimessa in moto di una macchina artistica che interessa molti dei mestieri d’arte ed intrattenimento, sicuramente settori tra i più penalizzati dal lungo silenzio imposto dalla pandemia. Dietro e davanti alle quinte de Il Ballo del Doge lavorano sarte, costumiste, vestieriste, scenografi, flowerdesigner, chef e personale di sala, maestri di palcoscenico, coreografi, fotografi, video maker, light & sound designer, bartender e runner ma soprattutto centinaia di artisti. Inoltre, tutti gli ospiti che accedono al Ballo indosseranno costumi d’epoca di alta sartoria rigorosamente confezionati a Venezia.

Il tema della XXIX edizione de Il Ballo del Doge è dunque la Rinascita, declinata per sotto-temi:

- Rinascita dei mestieri d’arte, di alto artigianato e di intrattenimento, uno dei settori più penalizzati dalla pandemia, su cui puntano i riflettori de Il Ballo del Doge

- Rinascita del Carnevale di Venezia, il gioco collettivo più malizioso del mondo, silenziato lo scorso anno dal Covid e che ora torna finalmente a colorare di gioia la Serenissima, invitandoci ad affrontare con fiducia il futuro

- Rinascita di ciascuno di noi: è tempo di giocare il Jolly dell’Allegria! Perché la vita è fatta anche di leggerezza…

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Febbraio 2022, 16:07

