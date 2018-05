Mercoledì 30 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il turista che viene in Italia viene sempre conquistato, dal fascino dei centri storici, delle spiagge, della storia che si tocca con mano in ogni strada. Ma spesso viene anche colpito, in alcune città, non tanto al cuore quanto al portafoglio: sono all’ordine del giorno ormai le storie di turisti stangati nei bar e nei ristoranti nei maggiori luoghi turistici dello Stivale.L’ultimo caso, dove un bar è riuscito a farsi pagare una colazione ben 33 euro: e non si trattava di un gruppo di 10 persone, ma solo di tre. In tre infatti hanno ordinato tre caffè, due cappuccini e cinque brioches (di cui tre vuote): al dettaglio, lo scontrino recita 3 euro per il caffè, 2,80 euro per le brioches e addirittura 5 euro per il cappuccino. Intervistato da La Nuova Venezia , il cliente si è chiesto appunto: «E per ordinarlo sono dovuto andare al banco perché non arrivavano a prendere l’ordine! - ha affermato - Il cameriere mi ha detto che non ho letto il menù, ma di solito per bere un cappuccino non si legge il menù».Dal canto suo il proprietario del bar,risponde così: «C’è il listino prezzi, non obblighiamo nessuno a sedersi - dice - Al banco l’espresso costa 1,10 euro, i prezzi pù alti per il servizio sono necessari per stare aperti e dare un servizio di qualità». Ma a scorrere le recensioni su Tripadvisor, ci si rende conto che questo gruppo di turisti non è l’unico ad aver lamentato prezzi troppo alti: uno in particolare il commento che fa pensare, di una ragazza che, dopo aver specificato che non ci sarebbe tornata più, lancia la provocazione. «Se gli, al contrario paghi cifre assurde, anche il doppio». Magia o mistero?