Venezia, sci d'acqua "a motore" nel Canal Grande. L'ira del sindaco Brugnaro: «Offro una cena a chi li individua»

Hanno fatto sci d'acqua "a motore" nel Canal Grande, a Venezia. Una scena decisamente insolita, quella immortalata da alcuni passeggeri a bordo di una piccola barca, che vede protagonisti due giovani. E che ha mandato su tutte le furie il sindaco lagunare, Luigi Brugnaro.

Venezia, l'ira di Brugnaro

I due giovani non sono ancora stati identificati e uno dei video è stato diffuso sui social anche da Luigi Brugnaro. Il sindaco di Venezia, fondatore e leader di Coraggio Italia, ha spiegato: «Ecco due imbecilli prepotenti che si fanno beffa della Città… chiedo a tutti di aiutarci a individuarli per punirli anche se le nostre armi sono davvero spuntate… servono urgentemente più poteri ai Sindaci in tema di sicurezza pubblica!». Sul caso indaga la polizia locale, che sta cercando di risalire all'identità dei due giovani responsabili. Il primo cittadino, però, lancia anche una sorta di 'taglia': «A chi li individua offro una cena!».

Ecco due imbecilli prepotenti che si fanno beffa della Città… chiedo a tutti di aiutarci a individuarli per punirli anche se le nostre armi sono davvero spuntate… servono urgentemente più poteri ai Sindaci in tema di sicurezza pubblica!

A chi li individua offro una cena!

