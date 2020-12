Il ristorante copre le vetrine con fogli di giornale: dentro c'era una festa privata. Balli sui tavoli senza mascherine

Un ristorante del centro storico veneziano ha tentato di aggirare il coprifuoco previsto dal Dpcm anti-Covid, oscurando maldestramente le vetrine con dei fogli di giornale, ma è stato scoperto dalla Polizia, multato e chiuso.

L'episodio risale ad alcuni giorni fa ed è stato reso noto oggi dal commissariato di San Marco, diretto dal vicequestore Riccardo Sommariva. Durante i controlli nella zona del centro storico sul rispetto disposizioni per il contenimento del contagio, una pattuglia ha sentito musica ad alto volume provenire dal ristorante, situato a San Lio, nei pressi di Rialto. All'interno del locale si stava svolgendo una festa privata. Le vetrine erano coperte di fogli di giornale, e una porta di servizio sul retro garantiva comunque l'accesso e l'uscita degli invitati.

All'interno è stata trovata una decina di clienti, alcuni che ballavano sui tavolini del ristorante e bevevano; tutti erano senza mascherine, manco a dirlo. Identificati dagli agenti, sono stati multati per totale di 1.960 euro; per il gestore dell'attività, presente alla festa, è stata richiesta alla Prefettura anche la sanzione della chiusura del locale per cinque giorni.

Ultimo aggiornamento: Domenica 13 Dicembre 2020, 11:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA