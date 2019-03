Venezia, rimprovera due persone che orinano su un portone: inseguito e massacrato di botte

Cosi scrive Monica Andolfatto sul quotidiano di Venezia:

Massacrato di botte perché rimprovera due sconosciuti che stanno orinando davanti alla porta di un’abitazione. È ancora sotto choc il 47enne, imprenditore nel settore turistico, aggredito selvaggiamente giovedì scorso, verso le 20.30 mentre stava rientrando terminata la giornata di lavoro a San Marco. Ha il viso irriconoscibile alterato da lividi e gonfiore, escoriazioni ed ematomi dappertutto. La prognosi è di 20 giorni: la lesione più grave è la frattura della calotta cranica fra la fronte e l’orecchio. E racconta: «Ancora stento a crederci. Una reazione così non ha senso. Era come se fossero sotto l’effetto di qualche droga. Erano veneziani come me, sui 40 anni, parlavano in dialetto, ben vestiti, curati, uno aveva leggermente la carnagione più scura»....

che stavano orinando su un portone. Questa notizia di violenza e maleducazione arriva da Venezia e la riporta il Gazzettino oggi, domenica 31, in edicola.