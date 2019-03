Venezia, paura in piazzale Roma: 25enne ​minaccia i passanti con un coltello. Ha molti precedenti ma è già libero

VENEZIA - Alle 23.30 di sabato 23 marzo, un equipaggio della Squadra Volanti è stato inviato dalla Sala Operativa a Venezia in piazzale Roma in quanto era stato segnalato un uomo che minacciava i passanti brandendo un coltello.



Gli agenti, giunti sul posto, hanno notato in corrispondenza della fermata A1 ACTV un uomo bloccato a terra da due militari. I militari hanno raccontato ai poliziotti di essere stati avvicinati da un ragazzo che aveva segnalato la presenza di un uomo armato di coltello che urlava contro le altre persone presenti. Una volta individuato, i militari hanno visto il soggetto che urlava frasi sconnesse e brandiva un coltello ed un manganello estensibile: pertanto, vista la gravità della situazione, dopo avergli intimato di fermarsi ed aver ricevuto in cambio minacce, sono intervenuti disarmandolo e bloccandolo a terra fino all’arrivo della volante.



Gli agenti hanno quindi identificato l’uomo M.E., venticinquenne di Venezia con numerosi precedenti penali e, informata l’autorità Giudiziaria, lo hanno denunciato in stato di libertà per minaccia aggravata dall’uso del coltello, porto di armi od oggetti atti ad offendere e resistenza a pubblico Ufficiale. Ultimo aggiornamento: 14:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA