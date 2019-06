Tanto si è discusso, tanti i progetti messi in campo, fragoroso il "no" alle grandi navi a Venezia che si è levato dalle calli cittadine dopo l'incidente del 2 giugno in laguna , ma per adesso niente è cambiato: lo dimostra il fatto che oggi, 16 giugno, a distanza di 14 giorni dall'episodio, che ha visto una grande nave da crociera finire contro la banchina di una riva e contro un'altra imbarcazione carica di turisti,Il passaggio di fronte al bacino di San Marco al traino di tre rimorchiatori è avvenuto stavolta senza alcun problema, anche se lo scafo, dissequestrato dopo le perizie, mostra visibilmente i segno dell'impatto con l'imbarcazione fluviale più piccola e con la banchina in pietra d'Istria avvenuto due settimane fa.