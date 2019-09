Venezia, gondoliere preso a testate e pugni da un turista: «colpa» di un selfie, il video su Facebook

Martedì 17 Settembre 2019, 13:19

Un’aggressione, con tanto di, per colpa di un selfie. È successo davvero a, sul ponte dei Bareteri, dove un gondoliere ha fatto scendere da una gondola ormeggiata un gruppo di turisti, una famiglia, saliti per fare una foto durante la loro vacanza italiana.Il gondoliere, a cui va fatto decisamente un applauso per la pazienza e il sangue freddo, viene letteralmente aggredito dal turista: quest’ultimo prima gli fa volare via il cappello, poi si avvicina minaccioso e gli accenna diverse testate (vanno a segno solo le ultime due o tre). Infine, non contento, gli dàIl gondoliere stoico resiste e non reagisce: dal lato opposto della riva chi gira il video urla al turista di smetterla, mentre è sua moglie stessa ad aizzare gli animi urlando e sbraitando anziché fermare il marito. Decisamente singolare vedere come ci si possa alterare per motivi così banali, per lo più in vacanza, prendendosela con qualcuno che sta lavorando. Ma tutto il mondo è paese…