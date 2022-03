Venezia, paura per Brugnaro: malore improvviso per il sindaco. Ricoverato in terapia intensiva

Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro è stato portato all'ospedale di Padova dopo essere stato colto da un malore improvviso nella serata di giovedì 24 marzo, mentre si trovava ad una cena con amici, a Borgoricco nel padovano. Brugnaro, 60 anni, leader di Coraggio Italia, si trova attualmente ricoverato in terapia intensiva del policlinico, in osservazione.

Leggi anche > Donna fatta a pezzi, mistero a Brescia: la «mappa dei tatuaggi» per riuscire a identificarla

Le condizioni del sindaco di Venezia non sono gravi e sono giudicate stabili. Le persone a lui vicine hanno confermato che ha trascorso una notte tranquilla ma i sanitari ritengono, per precauzione, di volerlo tenere ancora in osservazione.

CODICE ROSSO

Il primo cittadino di Venezia è giunto in Pronto Soccorso alle ore 23.02, in codice rosso. All’arrivo il paziente risultava cosciente, seppur provato da un evento acuto. Dopo approfondimenti presso le strutture d’urgenza, una volta stabilizzatesi le condizioni cliniche, il sindaco è stato trasferito poco prima delle 4 del mattino presso il reparto di terapia intensiva, per motivi prudenziali. Sono in corso una serie di accertamenti ed esami per appurare la natura del malore.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Marzo 2022, 11:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA