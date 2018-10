Martedì 30 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:51 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Non solo la Basilica San Marco: l'ha danneggiato anche duedi Joanin mostra a Palazzo Zaguri. Le due opere sono già in restauro all'arazzeria di Asti per salvarli dalla salsedine. L'effetto dell'acqua alta - secondo gli organizzatori della mostra - ha provocato per pressione una fuoriuscita idraulica dalla toilette della mostra «Da Kandisky a Botero tutti in un filo» e ha portato personale ed addetti a creare una catena umana notturna per asciugare e salvare i capolavori del '900 ed evitare la messa a rischio dell'apertura della rassegna prevista per il primo novembre.«Eravamo preoccupati per il picco di marea notturna annunciato attorno alle una di notte. Quando siamo arrivati abbiamo sentito un forte odore e abbiamo visto l'acqua colare dagli scalini al piano terra». Le due opere di Miro, ancora negli imballi, erano le uniche che erano rimaste al piano che è stato interessato dalla fuoriuscita d'acqua.