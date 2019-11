Venezia acqua alta, situazione drammatica. Alle 10,50 allerta nuovo picco

acqua alta rallenta decisamente a picco ieri di 187 centimetri sul medio mare - ieri sera la massima ha faticato a raggiungere quota 80 cm, sotto la quale neppure Piazza San Marco viene allagata. Il vento di scirocco è scemato, la pressione atmosferica è in aumento, e questo gioca contro le maree eccezionali.

Per la giornata di oggi, il servizio di previsione del Comune fa sapere che alle 10,50 l'acqua toccherà i 125 centimetri, mentre domani alle 11,20 si arriverà a quota 140 centimetri. Livelli molto elevati ma comunque inferiori ai 187 centimetri di martedì che hanno provocato l'inondazione.

A Venezia c'è anche il premier Giuseppe Conte, che dopo la riunione operativa di ieri sera e la visita a San Marco, oggi dovrebbe incontrare anche i commercianti della città.

«Perc'è un impegno a 360 gradi, c'è una situazione drammatica in una città unica, ci dobbiamo essere». Lo ha detto all'ANSA il premieruscendo dall'hotel nel quale ha dormito stanotte. Alla domanda se l'impegno per finire ilbasterà, «Speriamo, confidiamo di sì, è un'opera su cui ormai sono stati spesi tantissimi soldi ed è in dirittura finale, ora va completata e poi manutenuta». E ai veneziani: «Siamo vicini a voi e speriamo di prevenire queste situazioni drammatiche, perchè non si ripetano più».