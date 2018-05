Allerta meteo nel Veneto: previsti temporali violenti anche in pianura

VENEZIA - Il Veneto sarà interessato da condizioni di instabilità con precipitazioni anche a carattere di rovescio e temporale. Sulla base delle previsioni meteo, la Protezione Civile Regionale ha dichiarato lo Stato di Attenzione per possibili criticità idrogeologiche, dalle 14.00 di oggi alla mezzanotte di dopodomani, mercoledì 30, in tutti i bacini idrografici. Il perdurare di una circolazione ciclonica su Spagna, Francia e Mediterraneo occidentale, unita alla presenza di masse d'aria calda e umida sulla regione, determina a tratti dell'instabilità, con precipitazioni da locali a sparse, più probabili sulle zone montane, pedemontane e, specie nella giornata di domani, martedì, anche sulla pianura interna. I fenomeni saranno più frequenti martedì. In entrambe le giornate non si escludono temporali localmente intensi.

