Venerdì 17: storia, origini e superstizioni su questo giorno in Italia

Venerdì 17, noto in Italia come il giorno più sfortunato dell'anno. Tra i più superstiziosi c'è chi non vuole rischiare e arriva prendersi un giorno libero dal lavoro per evitare di uscire di casa. L'aspetto "spaventoso" di questa data, in realtà, ha radici profonde e la giornata è avvolta da una lunga storia di superstizioni e credenze, anche molto antiche. L'origine della sfortuna associata a venerdì 17 è un mix di tradizioni religiose, culturali e storiche che hanno portato gli italiani a essere particolarmente cauti in questo giorno.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Maggio 2024, 11:52

