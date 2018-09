(CLICCA

2) Ricorda che i sistemi piramidali sono vietati dalla legge n. 173del 2005, che sanziona i promotori e gli organizzatori delle attività in questione con l'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 100mila a 600mila euro.

3) Assicurati che l’incaricato illustri: le caratteristiche del prodotto,le condizioni di prezzo e dell’eventuale credito, le altre condizioni di vendita, i tempi di consegna, le garanzie, il cambio, la restituzione e l’eventuale servizio assistenza.

4) Controlla i consensi privacy richiesti dal contrattoe autorizza solo quelli utili per te.

5) Leggi attentamente ciò che si firma verificando che la data riportata coincida con quella in cui si sottoscrive l’ordine e la presenza delle indicazioni per comunicare il diritto di recesso.

6) Non dimenticare che il diritto di recesso non si applica per ordini inferiori a 50 euro ed è valido solo per le persone fisiche e non se si firma il contratto a nome di una società.

7) Conserva la copia dell’ordine e verifica che sia identica all'originale sottoscritto.

8) Rifiutati di firmare eventuali moduli per ricevere omaggi o simili: potrebbero nascondere un vero e proprio contratto.

9) Leggi il contratto e verifica l’eventuale presenza di clausole vessatorie (analisi già fatta da Avedisco per le imprese aderenti).

«Il più grande vantaggio di acquistare a domicilio -afferma il Presidente di Unc Massimiliano Dona- è quello di testare il prodotto comodamente a casa propria senza alcuna fretta e avendo il diritto a cambiare idea, esercitando il recesso, qualora il prodotto non sia del tutto soddisfacente. In questo, sicuramente giocano un ruolo fondamentale gli incaricati alle vendite che in un momento in cui regna un clima di sfiducia generale e le persone sono sempre più circospette nell’aprire la porta di casa, sono chiamati ad ancora maggiore trasparenza e professionalità. Per questo diamo ai consumatori gli strumenti per riconoscere la serietà del venditore che hanno davanti e ricordiamo loro quelli che sono i loro diritti: lo facciamo con questa guida e dieci semplici consigli per gli acquisti porta a porta».

«La Vendita Diretta, è un settore dinamico, in salute e in linea con i trend di consumo degli italiani - afferma il Presidente di AVEDISCO Giovanni Paolino - i dati relativi al 2017 sono da questo punto di vista significativi con un volume d’affari pari a 2,9 miliardi di euro e un incremento del +2,5% rispetto all’anno precedente. Anche i primi sei mesi del 2018 confermano l’andamento positivo: le 41 Aziende Associate AVEDISCO registrano una crescita del +3.4%. Vince una modalità di vendita basata sul contatto diretto tra incaricati alle vendite e consumatore, al passo con l’evoluzione nelle tendenze d’acquisto: la consulenza personalizzata, la formazione dei nostri incaricati, la consegna rapida e comoda a domicilio, la qualità dei prodotti commercializzati sono solo alcuni dei fattori principali del nostro successo».

Il Direct Selling, la vendita diretta a domicilio, è decisamente in crescita : un volume di affari di circa 2,9 miliardi di euro, in crescita del 2,5% rispetto ad un anno fa. Ma come si può riconoscere un incaricato alle vendite affidabile, e a cosa bisogna fare attenzione quando si firma un contratto per un acquisto a domicilio? E che cos'è un sistema piramidale? A queste domande e molte altre sul tema, l'Unione Nazionale Consumatori (UNC) prova a rispondere con la guida Vendita a domicilio, realizzata da Unc in collaborazione con AVEDISCO (Associazione Vendite Dirette Servizio Consumatori). La guida è scaricabile gratuitamente sul sito dell'associazione, Ad impreziosire questa guida, la testimonianza di due rappresentanti delle Autorità che regolano il settore delle vendite a domicilio: Direttore Generale per la Tutela del Consumatore dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Authority Antitrust) e Segretario generale del Garante per la protezione dei dati personali (Privacy).