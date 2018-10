Pompei, il vino di oggi con l'uva di 2000 anni fa

Cecilia Rodriguez è in dolce attesa?

Una vendemmia davvero eccezionale, quella dell'uva maturata nei vigneti dell'antica. Provocano una grande emozione questi grappoli che vengono dal passato: i filari sono stati riprodotti da scienziati ed esperti botanici esattamente come avveniva, ovvero con tecniche agricole dell'antica Pompei utilizzando anche parte dei semi eccezionalmente ritrovati integri in anfore e depositi.L'antica viticultura ha prodottro ieri i suoi frutti, inaugurando la. Con un inedito cin cin, dato che gli appassionati hanno potuto brindare con il pregiato vino Villa dei Misteri dell'annata 2011. Ovveroda quando - appunto - fu inaugurato l'Orto dove si coltivano anche alberi da frutto, piante medicinali e sacre, ortaggi, piante palustri e tessili. Quelle che vivevano nella Pompei prima della sua totale distruzione.Il vino Villa dei Misteri Annata 2011, prima produzione frutto dell'uvaggio storico di Piedirosso e Sciascinoso cui si aggiunge il primo raccolto di Aglianico, è realizzato da un'idea nata nel 1994 che ha dapprima interessato un'area limitata degli scavi (800 mq), per poi ampliarsi e giungere oggi a interessare 15 aree a vigneto ubicate tutte nelle Regiones I e II dell'antica Pompei tra cui Foro Boario, casa del Triclinio estivo, Domus della Nave Europa, Caupona del Gladiatore, Caupona di Eusino, l'Orto dei Fuggiaschi e alcune altre che si estendono per circa un ettaro e mezzo, Le aree producono circa 40 quintali per ettaro.