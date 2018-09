Bimbo ucciso dal padre durante una lite, i vicini a "Pomeriggio 5": «Tragedia evitabile»

Ha detto la sua prima messa e non ha potuto trattenere le lacrime, chiamato con affetto dai suoi parrocchiani “nonno prete”. Sì perché don Giuseppe, intervistato in diretta a, ha figli e nipoti e all'età di 71 ha scelto di farsi prete. Il religioso è rimasto vedovo dopo un lungo e felice matrimonio e ha deciso di vivere tutto il resto della sua vita consacrandosi a Dio. La storia arriva dain provincia diDon Giuseppe ha avuto "la benedizione" della moglie morta nel 2008: «Prima di morire mi ha detto: 'Se io muoio puoi diventare prete e poi ci penserà l'arcivescovo'. Nella chiesa occidentale, infatti, i sacerdoti non possono avere una famiglia e quindi aspettavo l'autorizzazione».Dopo la morte della moglie, ha iniziato il suo percorso per ottenere i voti e ha informato figli e nipoti. La famiglia ha accettato la sua decisione e ha dimostrato molta vicinanza soprattutto quando don Giuseppe ha coronato il suo sogno di dire messa ai fedeli. Anche durante la diretta della trasmissione di Canale 5