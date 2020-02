Vedova rapinata sulla tomba del marito: in due la gettano a terra e le strappano la borsa

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Febbraio 2020, 13:45

Era, ma due banditi senza cuore l’hanno gettata a terra e rapinata: è successo a Roma al cimitero di Prima Porta, vittima una vedova di circa 60 anni, che ieri pomeriggio è stata aggredita e rapinata da due uomini ed è finita in ospedale lievemente ferita.Come racconta il Corriere della Sera, i due uomini l’hanno seguita dopo il suo ingresso nel cimitero e hanno aspettato che fosse sola, lungo il viale alberato del cimitero romano: uno dei due le ha strappato la borsa, l’altro aspettava in auto col motore acceso. Nella colluttazione la signora è statama per fortuna non ha riportato gravi ferite.I due banditi sono poi scappati senza che nessuno riuscisse a fermarli e tuttora non sono stati identificati: la polizia sta indagando analizzando anche le telecamere di sorveglianza del cimitero, per risalire ad esempio alla targa dell’auto e da quella all’identità dei due rapinatori.