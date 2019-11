Vauro incontra il Brasiliano dopo la lite in tv: ecco cosa è successo

Martedì 12 Novembre 2019, 22:45

L'incontro dopo la lite. «Siamo qui da persone civili». Pace fatta tra, conosciuto come il Brasiliano, e. «Mi reputo una persona civile,. Ci siamo chiesti scusa, da persone civili, senza fare passi indietro. Chiedere scusa è sinonimo di essere uomini. Ho sentito anche la signora Francesca Fagnani e ho chiesto scusa: ho questa faccia, parlo romano, basta che mi alzi a parlare e sembra che insulti qualcuno», dice il Brasiliano, seduto con Vauro in un locale.«Sono molto contento di essere qui a mangiare insieme a Massimiliano, non al 'Brasiliano' o al 'fascistone'., non è mai bella la violenza. Io ho visto l'umanità di Massimiliano e sono felice che uno scontro sia diventato un incontro», replica Vauro, prima della stretta di mano immortalata nel video.