Vaticano, sempre più quote rosa: già quattro donne tra i sottosegretari

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Febbraio 2020, 11:41

Anche lasi modernizza e si adegua ai tempi: inaumentano lee sono sempre di più leche assumono incarichi dirigenziali all'interno dell'organizzazione statale.Come rende noto anche l', sono giàleche hanno assunto negli ultimi tempi un ruolo come quello di, il terzo più importante nella gerarchia dopo i Prefetti (o Presidenti) e i Segretari. Il ruolo più prestigioso è quello occupato da, impegnata nella Segreteria di Stato del Vaticano, ma ci sono anche(Dicastero Laici, Famiglia e Vita) e(Congregazione Vita Consacrata).Il dato non va sottovalutato: nell'ambiente ecclesiastico si tratta di un fatto decisamente nuovo, che non può essere messo a confronto con quanto accade in Italia ma di fatto segna una certa tendenza. D'altronde, nelle aziende private il ruolo delle donne è ancora spesso subordinato a quello dei colleghi uomini e lo conferma anche il gap salariale a parità di incarichi e mansioni.Come sottolinea l'Osservatore Romano, la presenza femminile tra i Sottosegretari in Vaticano si attesta ad un sesto del totale (quattro componenti su 24). Si tratta comunque di un dato importante, che gradualmente si avvicina a quanto accade in altri stati occidentali. Nel governo Conte bis, le quote rosa sono così ripartite: otto ministre su 23 totali (poco più di un terzo) e dieci sottosegretarie su 28.