Raccoglie un petardo ma gli esplode in mano: 15enne rischia l'amputazione della mano

Grave incidente questo pomeriggio Luino (Varese). Un ragazzino di 15 anni è finito in ospedale con una grave ferita ad una mano, dovuta all'esplosione di un petardo e ora rischia di perdere l'arto. Il 15enne, secondo la ricostruzione dei soccorritori, mentre era con un gruppo di amici ha raccolto un petardo lanciato senza che accadesse nulla, probabilmente tentando di riaccenderlo, quando gli è scoppiato in mano. Un gioco pericoloso che ora potrebbe costare una mano al 15enne che si trovava con gli amici in un parcheggio vicino alla stazione. Il ragazzo è stato elitrasportato d'urgenza in ospedale a Milano. Sulla dinamica indagano i carabinieri.

Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Gennaio 2022, 22:57

