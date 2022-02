Varese, evasi dal carcere scavalcando il muro con un lenzuolo: rintracciati e arrestati due uomini

Erano evasi dal carcere di Varese il 14 febbraio, usando un lenzuolo per scavalcare il muro di cinta. Rintracciati e arrestati dalla Polizia Penitenziaria, Roberto Nardello, 50 enne di Varese, e Anthony Ragona, 35 anni di Cuneo.

A quanto emerso fino ad ora i due, arrestati a marzo scorso per furto e rapina, sono stati individuati nelle scorse ore.

Quando sono stati arrestati, Anthony Ragona e Roberto Nardello erano appostati nel parcheggio del cimitero di Induno Olona (Varese) - e non si trovavano nel milanese, come emerso in un primo momento - dove stavano probabilmente cercando di capire dove trovare rifugio. Proprio indagando sui familiari dei due detenuti evasi dal carcere, la Polizia penitenziaria è riuscita a rintracciarli, mancandoli per un soffio già ieri sera. Al vaglio degli inquirenti le posizioni di chi potrebbe avergli dato rifugio, seppur temporaneo, nelle scorse ore.

