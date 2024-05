Varese, sequestrate auto di lusso da oltre 800 mila euro: il contrabbando di Lamborghini e Porsche

Cinque auto di lusso con targa svizzera, per un valore di circa 800mila euro, ritenute di contrabbando, sono state sequestrate dalla Gdf di Gallarate (Varese). Le macchine erano in uso a società di autonoleggio che operano nel Gallaratese. L'indagine è stata avviata con l'analisi delle auto di lusso che circolano nel territorio di competenza al fine di verificare se fossero stati rispettati gli adempimenti doganali e quelli previsti dal codice della strada.

Dagli elementi raccolti dalle pattuglie che operano sul territorio, è emerso come per le cinque autovetture di lusso (Porsche Macan, Porsche 911 Carrera 4s e Mercedes Classe G63 AMG V8, Lamborghini Huracan e McLaren 570S) nulla era stato presentato alla dogana di competenza da parte delle società di autonoleggio che le possedevano, permettendo dunque la circolazione di tali veicoli in totale evasione dei diritti di confine, quantificati in complessivi oltre 250 mila euro.

Pertanto, trattandosi di contrabbando aggravato, le macchine sono state sequestrate e i responsabili denunciati alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio (Varese) per violazioni al testo unico delle Leggi doganali.

