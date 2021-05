Cinque giovani dispersi dopo una gita in montagna, quattro sono italiani. Ricerche in corso

Cinque giovani - quattro milanesi e un francese - risultano dispersi in Valpelline, in Valle d'Aosta. L'allarme è scattato nel pomeriggio: i parenti si sono allarmati quando non li hanno visti tornare a casa e nessuno risponde al telefono. La zona di ricerca è quella intorno al bivacco Regondi, sopra Ollomont, dove da oggi pomeriggio c'è una forte bufera di neve. Sul posto sono giunti medico e guide del Soccorso alpino valdostano, in partenza anche alcuni finanziari del Soccorso alpino delle Fiamme gialle. L'elicottero non ha potuto salire in alta quota per la scarsa visibilità e i soccorritori stanno salendo a piedi. I cinque ragazzi erano diretti al lago di Clusaz, partendo da località Glacier, dove è stata trovata la loro auto.

Ultimo aggiornamento: Domenica 16 Maggio 2021, 20:33

