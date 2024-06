Vallanzasca, l'appello dell'ex moglie: «Fatelo uscire di galera, non si ricorda più chi è stato e non deve morire da solo»

di Redazione Web

Renato Vallanzasca «è malato, come direbbe lui 'fuori di testa'» e l'ex moglie, Antonella D'Agostino, lancia un appello affinchè sia concesso all'ex Bel Renè di uscire dal carcere e andare in un struttura di cura perchè «non muoia solo».

«Non è più lui e non si ricorda neanche chi era. Vallanzasca è malato», scrive l'ex moglie all'ANSA. «Dopo quasi 50 anni di carcere faccio un appello affinchè siano disposti a fargli passare gli ultimi anni della sua vita in un ricovero - aggiunge -. Cosa che i pochi che gli sono rimasti vicini senza nessun interesse, chiedono alle autorità competenti».

Finito di nuovo in carcere per un paio di mutande

Per Antonella D'Agostino, Renato Vallanzasca è «simbolo di qualcosa che non è mai stato davvero.

Il rifiuto di una morte in solitaria

«Ora basta - conclude la donna - Vi prego. Lasciamo che Renato Vallanzasca muoia in pace e non da solo. Io non sono più sua moglie, ma non sopporto saperlo così, come non lo sopporterei per nessun essere umano».

