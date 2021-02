Valerio Massimo Manfredi, come sta lo storico e scrittore ricoverato a Grosseto

Sono ore d'angoscia per le condizioni di salute di Valerio Massimo Manfredi, lo storico e scrittore ricoverato per un'intossicazione, avvenuta probabilmente a causa di una fuoriuscita di monossido di carbonio. Manfredi, 77 anni, era stato ricoverato prima al San Camillo e poi, all'aggravarsi delle sue condizioni, era stato trasportato con l'elisoccorso a Grosseto.

Come sta Valerio Massimo Manfredi

Valerio Massimo Manfredi era stato ricoverato in codice rosso al San Camillo di Roma, ma le sue condizioni apparivano disperate e, nella serata di ieri, lo scrittore e autore televisivo era stato trasferito con l'elisoccorso a Grosseto, dove è stato ricoverato in coma all'interno di una camera iperbarica. Col passare delle ore, Valerio Massimo Manfredi è stato poi trasferito nel reparto di terapia intensiva: le sue condizioni di salute sarebbero ancora gravi e stazionarie. Anche la collega Antonella Prenner, rimasta intossicata in casa dello scrittore, sarebbe in gravi condizioni ed è ricoverata al Policlinico Umberto I.

Valerio Massimo Manfredi, sequestrata una caldaia

Sequestrata la caldaia dell'appartamento attiguo a quello dello scrittore Valerio Massimo Manfredi ieri sera trovato esanime nella sua casa di Roma assieme alla scrittrice e professoressa Antonella Prenner. Il malore dei due scrittori, ancora in gravi condizioni, potrebbe essere imputato ad una fuga di monossido di carbonio. Verranno effettuati accertamenti da parte dei pompieri sulla caldaia dell'appartamento attiguo. Sulla vicenda indagano anche gli investigatori del commissariato Trastevere.

Valerio Massimo Manfredi, verso l'apertura di un'inchiesta

La Procura di Roma aprirà un fascicolo di indagine in relazione alla vicenda che ha coinvolto lo scrittore Valerio Massimo Manfredi, trovato privo di sensi nel suo appartamento ieri a Trastevere insieme alla scrittrice Antonella Prenner. I due sono ricoverati in terapia intensiva rispettivamente a Grossetto e al Policlinico Umberto I. I pm di Roma attendono una prima informativa delle forze dell'ordine. Al momento l'ipotesi ritenuta più probabile è quella della fuga di monossido di carbonio. I vigili del fuoco hanno posto sotto sequestro l'appartamento accanto a quello dello scrittore, nel palazzo in via dei Vascellari.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Febbraio 2021, 15:29

