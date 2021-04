Valerio Massimo Manfredi intossicato dal monossido di carbonio: come sta ora

Lo scrittore Valerio Massimo Manfredi sta meglio e dopo l’intossicazione da monossido di carbonio avvenuta nella sua casa a Roma a febbraio, ora sta trascorrendo la convalescenza nella sua abitazione nel Modenese. Lo scrive il Resto del Carlino spiegando che le condizioni dello scrittore sono migliorate anche dopo una terapia in una camera iperbarica a Grosseto.

Nell’articolo si ricorda che è in uscita il libro dello scrittore, in cui ha immaginato come può aver trascorso il figlio di Dio i 35 giorni tra la resurrezione e la sua ascensione al cielo

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Aprile 2021, 16:05

