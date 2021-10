Il tragico epilogo di Valerio, morto a 17 anni: trovato morto sotto il ponte di Ariccia. Era scomparso domenica

Si conclude nel peggiore dei modi la ricerca di Valerio Duro, il 17enne romano, di Cinecittà, uscito di casa domenica mattina non facendoci più ritorno. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato ieri sera, intorno alle 22, dalle forze dell’ordine insieme alla protezione civile, in una zona impervia coperta da fitta vegetazione sotto al ponte di Ariccia, tristemente noto alle cronache come “il ponte dei suicidi”.

A lanciare l’appello era stata la famiglia denunciando l’avvenuta scomparsa ai carabinieri della stazione del Quadraro, poi il tam tam social per ritrovarlo per bocca dei suoi amici che erano stati con lui sabato sera ad una festa di compleanno. Il ragazzo frequentava la quinta C del Liceo Isacco Newton all’Esquilino, e proprio a Leggo la dirigente scolastica dell’istituto, Cristina Costarelli, ieri sera aveva evidenziato la “normale” personalità dello studente, esprimendo forte vicinanza alla famiglia. “Un ragazzo che non ha mai mostrato segni di particolari disagi, da quando abbiamo saputo abbiamo in testa solo lui”, aveva detto la preside.

Trincerati nel silenzio la mamma e il papà, ancora increduli davanti a quella che per ora rimane una tragedia senza risposte. “Non oso immaginare come si sentono in questo momento – commenta ancora la preside del liceo frequentato da Valerio – quello che è accaduto è sconvolgente. Ora dobbiamo dare supporto ai suoi compagni di classe che sono angosciati”.

La localizzazione delle celle telefoniche del cellulare del 17enne, rimasto sempre acceso, ieri mattina ricadeva in via della Polveriera, ad Ariccia. E lì, dove Valerio si è diretto dopo essere uscito di casa domenica facendo perdere le sue tracce, in un luogo dove familiari, conoscenti e amici si continuano a domandare cosa ci facesse, si è consumato il finale drammatico. Il cadavere del ragazzo è stato trasferito all’istituto di medicina legale di Tor Vergata, dove si trova a disposizione dell’Autorità giudiziaria che disporrà l'autopsia.

