Valeria, morta nel frontale con l'auto sulla strada del mare. La mamma in lacrime: «Ciao amore mio»

Valeria, morta a 27 anni: «Era sportiva e solare». Era tornata a casa per il compleanno della sorella

Parenti e amici hanno salutato ieri. La giovane, 27 anni, originaria di Matino, lo scorso sabato è rimasta vittima di un terribile incidente stradale che non le ha lasciato scampo. Composto, ma visibile, il dolore della madre Silvana che in chiesa non ha mai distolto lo sguardo dalla bara bianca. Seduti insieme a lei i fratelli di Valeria: Davide, Amedeo e la sorella Laura.«Quello che è accaduto è terribile e ingiusto, ma crediamo che la vita di Valeria non sia ancora finita e noi dobbiamo continuare a vivere insieme a lei, pregando per lei». Queste le parole di conforto che don Andrea Danese ha rivolto all'assemblea riunitasi presso la parrocchia di San Giorgio, dove si sono svolti i funerali. Dopo il rito, il corteo ha raggiunto il cimitero comunale. Il gelido silenzio è stato rotto solo dalle note di alcune delle canzoni più amate da Valeria e poco prima di varcare l'ingresso, la bara è rimasta ferma per alcuni minuti con in sottofondo le note strazianti di un brano di Giorgia, Quando una stella muore. Valeria era una giovane stella, 28 anni non ancora compiuti, tanta energia e molto coraggio che l'avevano portata a trasferirsi lontano dalla sua famiglia, a Pinerolo, in provincia di Torino, dove lavorava nell'ambito della ristorazione. Tanti gli amici che non hanno potuto raggiungerla, ma che le hanno voluto dedicare un ultimo saluto, un fiore anche da lontano. «Non dimenticherò mai il tuo sorriso, i tuoi occhi vivaci, la tua solarità - scrive Fernando via Facebook - non meritavi di essere recisa come un fiore in piena primavera. Che il Celeste possa darti tutto quello che la sventura ti ha tolto». Anche la madre ha voluto dedicarle un saluto pubblico: «Ciao amore mio» è la frase che accompagna una delle loro tante foto insieme, una delle ultime. Nello scatto che le ritrae sono vicine, felici di essersi ritrovate. Valeria indossa un cappello scuro a coprire i lunghi riccioli biondi e lo sguardo sereno di chi torna a casa.