Incidente mortale ieri, 9 aprile, alle 17.30 a Pieve di Soligo (treviso) in via Crevada, la strada provinciale che conduce a Conegliano. Un botto tremendo tra un'auto e la motrice di un camion che si sono scontrati frontalmente e per l'automobilista, un giovane di 28 anni, non c'è stato nulla da fare: è morto all'istante. Sul posto sono intervenuti il personale del Suem con l'elicottero e i vigili del fuoco per estrarre la vittima dall'abitacolo dell'auto. Il traffico è rimasto paralizzato, con code e rallentamenti, fino alla rimozione dei mezzi, mentre i rilievi dell'incidente sono stati eseguiti dai carabinieri di Pieve e Cison.

La vittima Valentino Pittaro, che era alla guida della sua Ford Focus, è di Pieve di Soligo. E' invece di Pieve del Grappa il conducente della motrice, M.B. di 32 anni, che è stato trasportato al pronto soccorso di Conegliano e non è in pericolo di vita.

Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Aprile 2021, 08:02

