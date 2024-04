Valentina e la figlia che aspettava muoiono nell'incidente, il fidanzato che guidava l'auto: «Scusatemi, vi amerò per sempre»

di Redazione Web

Non si dà pace Giulio Stoppa, dopo l'incidente avvenuto domenica scorsa a Padova nel quale la compagna Valentina Urli è rimasta uccisa. «Ti amerò per tutta la vita. Tu e Amelie rimarrete sempre la cosa più bella che il mondo potesse darmi. Scusa. Scusatemi entrambe», scrive disperato sui social, rivolgendosi a quella che sarebbe stata la futura moglie e la mamma di sua figlia. Valentina era incinta di 5 mesi. Il cuore della bambina non ancora nata ha smesso di battere il giorno seguente, poco prima che venisse determinata la morte cerebrale della madre.

L'incidente e le indagini

Secondo quanto riporta il Gazzettino, l’auto della coppia si è ribaltata all’uscita di una rotatoria, in corso Stati Uniti a Padova. Alla guida c'era il fidanzato che anche se le sue condizioni sono apparse subito disperate non ha mai perso le speranze in un miracolo, che però non è avvenuto.



La Procura di Padova iscriverà l'uomo nel registro degli indagati.

Ieri alla notizia della morte di Valentina il sindaco era molto dispiaciuta: «È una pena infinita - ha detto commossa e turbata per l'accaduto - La storia è ancora più triste perché Valentina era incinta. Posso solo lontanamente immaginare la tragedia che le due famiglie stanno vivendo. La coppia, non molto conosciuta in paese, non partecipava ad alcuna attività comunale e gli abitanti della zona di Fossalta mi hanno confermato che i due fidanzati erano molto riservati».

Antonella Zoggia a nome dell'Amministrazione comunale non ha annunciato, al momento, alcuna iniziativa per ricordare la giovane trentatreenne di origini della provincia di Udine fino a quando non verrà completata l'indagine in corso del sinistro mortale. «È chiaro che ora ci saranno da effettuare delle verifiche su eventuali responsabilità dell'incidente stradale - conclude il sindaco -. Fino a quando la procura non stabilirà come sono andati i fatti io non mi pronuncio. Sicuramente oltre la tragedia personale, per il fidanzato Giulio questa indagine in corso è un supplizio infinito».

