Valanga in alta valle Formazza, trovati morti i due alpinisti dispersi: «La situazione era critica»

di Redazione web

Sono due le vittime accertate della valanga che si è staccata in val Formazza. I soccorritori hanno individuato i cadaveri dei due scialpinisti: uno è stato estratto dalla neve, il secondo è stato localizzato nel lago del Toggia. Sono in corso le operazioni da parte dei soccorritori per recuperare il corpo.

Sul posto il Soccorso alpino piemontese sta intervenendo ed è stato attivato anche l'elisoccorso. Le operazioni sono rese difficili dal maltempo, in particolare dal forte vento.

La tragedia oggi – domenica 7 gennaio – pochi minuti dopo mezzogiorno in alta valle Formazza, tra il passo San Giacomo e l’alpe Toggia, a circa 2.200 metri di quota. È la punta più settentrionale del Piemonte, tra l’Ossola e la Svizzera.

Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Gennaio 2024, 15:09

