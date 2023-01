Valanga sul Lagorai: morta una giovane escursionista, grave un 36enne

di Redazione Web

Un'altra vittima in montagna. Un'escursionista è morta a causa del distacco di una valanga in val Orsera, nei pressi del rifugio Caldenave, sul gruppo del Lagorai, in Trentino. Grave un uomo, che è stato individuato e raggiunto dai soccorritori. Le operazioni, a quanto si apprende, sono ancora in corso.

L'allarme è scattato intorno alle 16:15 di oggi pomeriggio, martedì 24 gennaio, per il mancato rientro degli escursionisti. Gli operatori del Soccorso alpino hanno sorvolato l'area della valanga con l'elicottero di emergenza, individuando la persona ferita. A causa di un cambiamento del meteo, le operazioni di soccorso continuano unicamente da terra. Sono coinvolti gli operatori di diverse stazioni del Soccorso alpino.

