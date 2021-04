Valanga in Friuli, travolti e uccisi due sciatori

Sono stati trovati privi di vita i due escursionisti sciatori travolti da una valanga questa mattina in Friuli. Lo si apprende da fonti investigative che stanno facendo luce sulle cause della tragedia. Il terzo componente della spedizione è stato invece solo sfiorato dalla massa di neve ed è stato soccorso in parete dai tecnici del Soccorso alpino Fvg e della Guardia di Finanza.

La valanga si è staccata questa mattina dallo Jof di Montasio, nel versante nord-est, tra Malborghetto Valbruna e Chiusaforte (Udine), a una quota di circa duemila metri. La zona è stata sorvolata in queste ore da tre elicotteri: della Protezione Civile del Fvg, quello sanitario e un velivolo giunto dal Veneto con cani da valanga. A terra erano invece impegnate squadre del Cnsas Fvg, del Soccorso alpino della Guardia di Finanza e dei Vigili del fuoco. A lanciare l'allarme è stato un terzo escursionista che è stato sfiorato dalla massa di neve.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Aprile 2021, 13:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA