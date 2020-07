Ragazzo di 20 anni trovato senza vita sulla carrozza di un treno: «Forse morto folgorato»

Unè stato trovato morto stamattina sul tetto del vagone di un treno nella stazione di Primolano, a Valabrenta (Vicenza): pare che il giovane fosse residente a Pergine Valsunana, in provincia di Trento. Il ragazzo potrebbe essere rimasto folgorato mentre si trovava sopra la carrozza. È stato riscontrato anche un forte trauma cranico, forse per una caduta.L'allarme è scattato poco prima delle 7. A fare la tragica scoperta è stato il capotreno sceso dal convoglio all'arrivo. Nessuno dei passeggeri si era accorto di nulla. Il treno era partito dalla stazione di Trento di prima mattina. Una volta a Primolano la corsa si ferma e per raggiungere Bassano c'è un servizio di corriere. In stazione sono intervenuti il Suem 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.