Jeep precipita nel burrone per 100 metri: morte una 17enne e una 19enne FOTO

Il piccolosul quale viaggiavano leper oltre cento metri lungo un. L'incidente è avvenuto il 23 luglio intorno alle 18.30 in val Ridanna (). Le quattro giovani donne stavano tornando a valle lungo una strada forestale dopo il loro turno di lavoro alla malga Aglsbodenalm Nell'incidente hanno perso la vita la 17enne diRacinese la 19enne di Vipiteno. Ferite le altre due donne a bordo, conducente e passeggera, di 41 e 19 anni, ma non sarebbero in pericolo di vita.«L'auto - spiega Philipp Braunhofer del soccorso alpino della val Ridanna - stava scendendo lungo unapiuttosto ripida, quando su un tratto con alcune leggere curve è uscito di strada per motivi ancora in via di accertamento».Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il soccorso alpino, oltre ai carabinieri e alla Croce bianca. I soccorritori si sono calati con le corde lungo il pendio per prestare i primi aiuti, ma anche per mettere in sicurezza la vettura,. Gli occupanti sono stati recuperati da due elicotteri con il verricello.