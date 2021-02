Operaio muore in Val d'Aosta: precipitato in un orrido durante lavori sulla statale

Grave incidente sul lavoro in Valle d'Aosta. Questa mattina un operaio che stava svolgendo lavori stradali è precipitato in un orrido a Pré Saint-Didier ed è morto: è in corso il recupero del corpo. Sul posto stanno intervenendo l'elisoccorso e i vigili del fuoco. «C'era un guasto, stavano facendo dei lavori per l'Anas sulla strada statale. C'era un'impresa che lavorava», spiega il sindaco di Pré-Saint-Didier, Riccardo Bieller.

+++NEWS IN AGGIORNAMENTO+++

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Febbraio 2021, 11:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA