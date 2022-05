Vaiolo scimmie, Bassetti: «Inviate allo Spallanzani i campioni del caso sospetto di Genova»

«La ragazza» ventenne per la quale si sospetta il primo caso di vaiolo delle scimmie in Liguria «rimane ricoverata» al Policlinico San Martino di Genova, da dove «oggi sono partiti i campioni per lo Spallanzani» di Roma che - dopo il primo esame risultato negativo - effettuerà «un test di verifica come laboratorio di riferimento nazionale. I risultati sono attesi per domani». Questo dopo che il primo test, effettuato ieri, era risultato negativo.

Lo riferisce all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive dell'ospedale genovese. La giovane «rimane isolata - spiega il medico infettivologo - anche perché comunque, pur avendo primo un test per il vaiolo delle scimmie negativo, potrebbe avere un'altra malattia infettiva contagiosa. Oppure potrebbe anche essere che il test di verifica risulti poi positivo». Bassetti ritiene infatti che, «da un punto di vista clinico, il sospetto» rimanga «molto forte».

Ultimo aggiornamento: Sabato 28 Maggio 2022, 13:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA