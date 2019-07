Aeroporto, è tempo di vacanze: al Leonardo Da Vinci ecco il vademecum su come viaggiare sereni

Luglio, tempo di prime vacanze e di viaggi. Alzi la mano chi, poco prima della partenza non è mai stato preso dall’ansia del documento o del «mi sono dimenticato qualcosa». Ma per i passeggeri dell’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma ecco, il vademecum del viaggiatore perfetto. Poche accortezze per partire in tutta serenità.



*1) BIGLIETTI E DOCUMENTI*



A partire dal Controllo titolo di viaggio e documento identità. Prima di recarsi in aeroporto controllare che il proprio titolo di viaggio erogato dalla compagnia aerea sia corretto con data e nominativo. Poi, sempre prima di recarsi in aeroporto controllare che il proprio documento personale sia valido e non usurato. In caso di problemi con il

documento, nessuna paura. A Fiumicino c’è la possibilità di averne un altro in poco tempo, grazie allo sportello “Carta di Identità al volo”. Si informano i passeggeri che a partire dal 1° giugno lo sportello Carta di identità al volo osserverà i seguenti orari: dal lunedì al venerdì: 08.30-15.30. Il sabato: 09.00-12.00. Il nuovo sportello rappresenta un segno concreto del lavoro sinergico e collaborativo, tra il comune di Fiumicino e ADR. Un servizio prestato per risolvere l’impossibilità d’imbarco di passeggeri che, pur muniti di titolo di viaggio, non dispongono di un documento d’identità in corso di validità o non valido per l’espatrio che potrà essere emesso subito rivolgendosi direttamente al personale del comune presente allo sportello. Una prestazione che permette, soprattutto ai viaggiatori, di poter partire comunque, regolarizzando con l’emissione a vista e quindi “all’ultimo secondo” di un nuovo documento. Ricordiamo che per tutti i voli nazionali, i passeggeri italiani possono viaggiare anche solo con la patenta di guida.



Le modalità di rilascio sono le seguenti: è sufficiente restituire il documento scaduto o deteriorato oppure presentare denuncia di smarrimento unitamente ad altro documento di riconoscimento alla presenza di due testimoni. Si effettua anche la prima emissione del documento di identità. Al momento della richiesta vanno presentate 3 fototessere del titolare della carta d’identità. Il servizio “Carta di identità al volo” è rivolto ai soli passeggeri dell’aeroporto di Fiumicino previamente muniti di carta d’imbarco.



È possibile usufruire del servizio fino a 7 giorni dalla data di partenza del volo con le seguenti priorità: verranno prese in carico prima le richieste presentate per i voli in giornata, a seguire le richieste effettuate 2 o 3 giorni prima della partenza ed in ultimo prese in carico le richieste fino a 7 giorni prima della data di partenza del volo.



*2)BAGAGLIO*



È sempre opportuno identificare sia all'interno che all'esterno il proprio bagaglio, con i dati personali (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono), rimuovendo le etichette dei viaggi precedenti. Ecco tutti i consigli per ogni esigenza: bagaglio da stiva e bagaglio a mano.



Bagaglio da stiva: le misure e il peso consentiti in stiva variano a seconda della compagnia aerea. Si consiglia di rivolgersi al vettore con cui si è scelto di viaggiare per conoscere i dettagli e le tariffe per l'eventuale eccedenza bagaglio.



Bagaglio a mano: È possibile portare un solo bagaglio a mano del quale è opportuno verificare peso e dimensioni consentite, rivolgendosi direttamente alla compagnia aerea con cui si viaggia.



Oltre al bagaglio è possibile portare a bordo: borsetta, borsa portadocumenti, macchina fotografica, videocamera, lettore CD, personal computer (separatamente per ispezione), soprabito o impermeabile, ombrello richiudibile, stampelle o altro mezzo per deambulare culla per neonati, articoli da lettura, articoli acquistati nei "duty free shop"



Ma c'è anche un elenco di articoli proibiti. Per le norme di dettaglio che regolamentano i liquidi e i fluidi nel bagaglio a mano (ad es. gel o prodotti cremosi) si rimanda alla normativa pubblicata sul sito dell'ENAC - Ente Nazionale Aviazione Civile. Per il trasporto nella stiva delle armi da fuoco e munizioni occorre fare riferimento alla normativa vigente e alle indicazioni del proprio vettore.



*3) CONTROLLI DI SICUREZZA*



Subito dopo aver completato le operazioni di check-in, prima di recarsi all’imbarco, è necessario effettuare i controlli di sicurezza presso i punti di accesso presidiati dal personale AdR Security.I tempi per l’effettuazione dei controlli di sicurezza possono variare anche nel corso di una stessa giornata. Si raccomanda pertanto di arrivare in aeroporto sempre con congruo anticipo.Ricordare sempre di riporre nella vaschetta oggetti di valore e contanti in modo che non siano subito visibili per chi ti precede o segue in fila (ad esempio, infilandoli in una tasca della giacca, ecc.).Cercare per quanto possibile di mantenere il contatto visivo con la vaschetta.Ricordare che gli addetti di ADR Security non prendono in consegna gli oggetti che hai riposto nella vaschetta, e non possono individuare quale passeggero ha utilizzato una determinata vaschetta.I controlli di sicurezza sono finalizzati ad evitare che sull’aeromobile vengano caricati oggetti pericolosi o proibiti. Giovedì 4 Luglio 2019, 12:13

