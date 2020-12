Vaccino Moderna, Burioni: «Blocca anche la trasmissione, così il virus è finito»

«Il vaccino Moderna sembra bloccare anche la trasmissione virale. Escono dati in continuazione e io devo studiarli perché dopodomani devo fare una lezione ai miei studenti proprio su questi vaccini. Appena uscito un documento dove ci sono dati preliminari molto incoraggianti: il vaccino Moderna sembrerebbe bloccare anche la trasmissione del virus. Se il dato è confermato, il virus è finito».

Così su Facebook il virologo Roberto Burioni, docente all'università Vita-Salute San Raffaele di Milano, analizzando i dati pubblicati dell'ente regolatorio Usa Food and Drug Administration, sul siero anti-Covid dell'azienda americana.

«Un'altra immagine storica. Dai documenti Fda appena rilasciati, ecco l'efficacia contro Covid-19 del vaccino Moderna. Tecnologia simile a Pfizer/BionTech, un trial completamente separato, risultati sostanzialmente identici. Efficacia 94,5%. Ci siamo», ha scritto Burioni.

FDA: «VACCINO MODERNA EFFICACE E SICURO»

Il vaccino contro il Covid di Moderna è efficace e sicuro e centra i parametri per un utilizzo di emergenza. Lo afferma, riportano i media americani, lo staff della Fda in un rapporto reso pubblico in vista della decisione ufficiale del 17 dicembre sull'uso del vaccino. Il vaccino Moderna è efficace al 94,1%, rileva la Fda confermando i risultati precedentemente diffusi dalla società. Le osservazioni dello staff della Fda aprono la strada al via libera delle autorità americane al vaccino e sono contenute in un rapporto pubblicato prima del voto definitivo della Fda atteso per il 17 dicembre. La scorsa settimana la Fda ha approvato l'uso in via di emergenza del vaccino simile di Pfizer.

