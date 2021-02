Vaccino: ai medici di base 10 euro se lo somministrano in studio, 28 euro a domicilio

Una tariffa di 10 euro che le Regioni corrisponderebbero al medico di famiglia per la vaccinazione anti-Covid effettuata negli studi medici e 28 euro se la somministrazione avviene a casa. È quanto prevede, secondo quanto apprende l'Ansa, l'accordo di massima che dovrebbe essere discusso oggi dalle regioni in vista della definizione di un protocollo quadro nazionale per la partecipazione dei medici di medicina generale alla campagna vaccinale. Ai soggetti più anziani, per ora, verrebbero somministrati i vaccini Pfizer (ma solo nei centri vaccinali) e Moderna ed ai più giovani il vaccino AstraZeneca.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Febbraio 2021, 21:50

