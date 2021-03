Covid, Speranza annuncia: «Vaccinazioni nelle farmacie al via». Ecco quando

«Abbiamo approvato una norma che consentirà le vaccinazioni anche in farmacia. Appena avremo un numero di dosi più significativo useremo anche le farmacie. I farmacisti avranno una formazione apposita, saranno previsti spazi che garantiscano la vaccinazione in sicurezza». Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza durante un suo intervento a Domenica in su Rai 1, facendo riferimento al Dl Sostegni.

Ultimo aggiornamento: Domenica 21 Marzo 2021, 18:01

