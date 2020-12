Vaccino Covid, Vaia: «Funziona anche per la variante inglese»

Oggi è partita la campagna di vaccinazione contro il Covid. In questi giorni però la nuova variante del virus in arrivo dal Regno Unito ha creato molti dubbi e molte incertezze soprattutto in merito all'efficacia del vaccino anche su questo ceppo. Dubbi a cui ha provato a dare risposta Francesco Vaia, dello Spallanzani di Roma.

«Tutte le evidenze scientifiche ci dicono che il vaccino è efficace anche contro la variante inglese del coronavirus. Ci sono state tante varianti e ne arriveranno altre, è normale che il virus muti. Ma questo non deve farci deflettere. Noi approfondiremo le ricerche, ma la variante non deve preoccuparci». Lo ha evidenziato il direttore sanitario Vaia, a margine del Vax Day rispondendo alle domande dei giornalisti.

Ultimo aggiornamento: Domenica 27 Dicembre 2020, 10:24

